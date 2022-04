Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Ukrainische Piloten haben eine ungewöhnliche Kampagne zum Kauf von Kampfflugzeugen für ihre Luftwaffe gestartet.

„Kauf mir einen Kampfjet (buy me a fighter jet, Anm.)“, heißt es in einem Video. Darin steht ein Mann in Pilotenkleidung vor den Trümmern zerstörter ukrainischer Jets.

Er brauche ein Kampfflugzeug, um Panzer und Kriegsverbrecher zu vernichten, sagt er.

Bereits Anfang April hatte Schauspieler Sean Penn Millionäre gebeten, für die Ukraine Flugzeuge zu kaufen.