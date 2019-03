BVT identifiziert IS-Kämpfer auf Video als Österreicher

Von Manfred Maurer

Nach der Prüfung des in Sozialen Medien kursierenden Videos eines mutmaßlichen IS-Kämpfers aus Österreich geht das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) von dessen Echtheit aus. „Bei der darauf zu sehenden Person handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln“, teilte das Innenministerium am Montag mit.

Das Video sei samt Bericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden. Am Wochenende waren Informationen zur möglichen Festnahme eines österreichischen Kämpfers der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) durch kurdische Einheiten in Syrien aufgetaucht. Ein in einem Lager aufgenommenes Video zeigt einen jungen Mann, der angibt, aus Wien zu stammen und vom IS „reingelegt worden“ zu sein.

Es handelt sich, wie das VOLKSBLATT bereits gestern berichtete, um Azad G. (Name der Redaktion bekannt), in Wien geborener Sohn kurdisch-alevitischer Gastarbeiter aus der türkischen Region Dersim. Unter dem Einfluss tschetschenischer Salafisten brach er mit dem (liberalen) Alevitentum und konvertierte zum sunnitischen Islam.

Als „Gefährder“ schon lange auf dem Radar

Das Innenministerium bestätigte im Wesentlichen auch die VOLKSBLATT-Informationen, wonach G. 2015 nicht zum ersten Mal in den Dschihad gezogen ist, sondern schon 2012 mit einigen seiner neuen Freunde nach Syrien gereist war und dort für die Al-Nusra-Front, einen Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida, gekämpft hatte. Nach einer Verwundung kehrte er 2014 im Rollstuhl zurück nach Wien, um nach seiner Genesung wieder in den „Heiligen Krieg“ zu ziehen — dieses Mal für den IS. „Man liegt nicht ganz falsch, wenn man sagt, er ist vor 2015 schon einmal ausgereist und hat schon einmal gekämpft“, so Ministeriumssprecher Christoph Pölzl.

Auf die Frage, warum G. nach seiner Rückkehr 2014 nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden gewesen und eine weitere Ausreise nicht verhindert worden sei, betont Pölzl, dass der Mann dem Verfassungsschutz sehr wohl als „Gefährder“ bekannt gewesen sei. Über die Ursachen, warum G. trotzdem erneut in den Dschihad ziehen konnte, macht das Innenministerium keine Angaben, deutet aber an, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt haben könnte.

Wie es mit Azad G. weitergeht, ist völlig offen. Sollte er heimkehren wollen, wird man ihm dies als österreichischem Staatsbürger nicht verweigern können. Allerdings wird er dann ein Fall für die Justiz.