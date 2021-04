BW Linz hat den neunten Streich im Visier

Nur noch zwei Siege fehlen dem FC Blau-Weiß Linz auf einen Vereinsrekord: Acht volle Erfolge in Serie legte der Tabellenführer in der 2. Fußball-Liga zuletzt hin, die Bestmarke seit der Neugründung 1997 liegt bei zehn Siegen am Stück, aufgestellt in der Regionalliga-Saison 2002/2003. Auch bei Ronald Brunmayr ist ein derartiger Lauf als Trainer schon länger her: „In der Akademie mit der U16 haben wir damals eine lange Serie hingelegt“, erinnert sich der BW-Coach.

Flow soll zum Titel führen

Heute (18.30) soll diese beim SV Horn prolongiert werden. „Wir sind gewarnt vor ihnen, es muss wieder alles zu 100 Prozent passen“, verwies Brunmayr auf das knappe 3:2 im Herbst. Das Vertrauen in die Mannschaft ist aber naturgemäß groß: „Wir sind derzeit in einem richtigen Flow.“ Der soll im Idealfall zum Titel führen: „Wenn man da oben steht, will man sich natürlich nicht mehr verdrängen lassen. Aber dafür muss man Spiele gewinnen.“

Nicht dabei sind die gesperrten Gemicibasi und Felix Strauss sowie der verletzte Fabio Strauss. Nicolas Wimmer ist wegen seines Ödems im Knie fraglich.

FC Juniors: Kräfte freigesetzt

„Das gibt uns definitiv mehr Power als es uns gekostet hat“, zeigte sich Juniors-Trainer Andreas Wieland nach dem spät erkämpften 1:1 gegen Liefering zufrieden. Am Samstag (14.30) müssen die Paschinger bereits wieder in Dornbirn beim Tabellennachbarn ran. Wieland erwartet eine erfahrene Mannschaft, die „tief im Block verteidigt und über Umschaltmomente zum Erfolg kommen will“. Neben dem gesperrten Edwin Softic muss der 37-Jährige zusätzlich auch auf Fredy Valencia (Muskelfaserriss) verzichten. „Wir müssen an unser Leistungsmaximum gehen und uns viele Torchancen erarbeiten“, erklärte der Coach.

Daniel Gruber und Christoph Gaigg