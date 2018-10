BW Linz stolperte über Nachzügler

Von Christoph Gaigg

„Hundertprozentig zwei verlorene Punkte“, ärgerte sich Blau-Weiß-Trainer Thomas Sageder über das unnötige 1:1 daheim gegen Kellerkind SV Horn. Womit die Linzer nun in der Tabelle zwei Punkte Rückstand auf Leader Wattens aufrissen. Das war es aber nicht, was Sageder vorrangig so sauer aufstieß.

„Die sind mit zehn Mann am eigenen Sechzehner gestanden und wir haben keine Lösungen gefunden“, kritisierte der Coach den Auftritt in Hälfte eins. In der es tatsächlich nur zwei nennenswerte Abschlüsse gab: Einen Hartl-Schuss neben das Tor (24.) und einen Canillas-Versuch aus der Drehung, den Goalie Krell parierte (40.).

In Minute 55 kam es dann sogar noch bitterer: Schneller Konter der Niederösterreicher, Preininger sah, dass Keeper Helac deutlich zu weit heraußen positioniert war und überrumpelte ihn und die gesamte blau-weiße Mannschaft mit dem 0:1. „Eine Aktion hat ihnen gereicht“, haderte Sageder, dessen Elf aber dank eines Traumtores rasch die Antwort parat hatte: Canillas ließ via Brustannahme zwei Verteidiger aussteigen und knallte das Leder ins kurze Eck (60.). Danach rannten die Linzer vor 1013 Fans auf der Gugl unermüdlich an, kreierten dank verbessertem Flügelspiel mehrere Gelegenheiten, mussten sich aber trotzdem mit dem 1:1 begnügen. Die beste Möglichkeit im Finish ließ Joker Dramac nach einem Konter (!) aus.