C. Marx und M. Hattstein: Imagine. Die 68er und die Weltrevolution

Heuer ist ja nicht nur ein Jubiläumsjahr für die Republik, sondern global häufen sich heuer die Gedenk-, Bedenk- und Feiertage. Und auch privat gibt es heuer viele „Runde". Für alle die, die zu einem 50er eingeladen sind, haben Markus Hattstein und Christoph Marx ein Mitbringsel verfasst. Es ist quasi ein Bilderbuch über die legendären 68er, in „Imagine. Die 68er und die Weltrevolution" wird aber nicht nur der Ereignisse dieses eines Jahres gedacht, sondern das ganze Jahrzehnt aufgearbeitet – eine „Epoche des Aufbruchs, der Befreiungsbewegungen und der Emanzipation". Auf 200 Seiten versuchen die Autoren, verschiedenste Facetten dieses bunten und prägenden Jahrzehntes nachzuzeichnen, so etwa die K: Kalter Krieg, Kubakrise und Kommunen. Oder die M: Mods, Mandela und Bob Marley. Oder die P: Pop, Pille und Proteste. Allerdings wurde kein ABC dieser Jahre geschrieben, sondern die Autoren gehen mehr oder weniger chronologisch vor und listen die wichtigsten Ereignisse der Jahre 1960 bis 1969 auf: Immer eine Seite Text, ein großes Bild. Die Folge: Man muss dieses Buch nicht chronologisch lesen, sondern kann quasi wie in einem Fotoalbum blättern und jene Momente heraussuchen, die für die eigene oder die Familiengeschichte wichtig waren.

Christoph Marx und Markus Hattstein: Imagine. Die 68er und die Weltrevolution, Konrad Theiss Verlag, 200 Seiten, 25,70 Euro