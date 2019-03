„Café Digital“ soll Senioren Angst vor Umgang mit Smartphone nehmen

LINZ — Mit den Freunden oder Verwandten via Whats App telefonieren oder Bilder austauschen, im Internet ein Zugticket kaufen oder Bankgeschäfte erledigen: Was für die meisten Menschen längst selbstverständlich ist, daran scheitern viele Senioren oder haben Ängste, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen.

Damit auch die ältere Generation am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, unterstützen der Bund und das Land OÖ die Aktivitäten des Vereins fit4internet – eine Plattform von Wirtschaft und Politik. So ist das Land ob der Enns Pilotregion für das „Café Digital“. Hier sollen die Senioren in zwangloser Umgebung in die digitale Welt hineinschnuppern und Lust auf mehr bekommen. Wer sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen will, für den gibt es seit November 2018 in mehreren oö. Bezirken das Pilotprojekt „Smartphone Führerschein“. In sechs Modulen zu jeweils drei Stunden erlernen Interessierte u. a., wie man via Smartphone ins Internet geht, Google-Dienste nutzt und WhatsApp versteht. Abgerundet werden die Kurse, die je 30 Euro kosten, von Tipps für Internet-Sicherheit.

Absolventen fühlen sich gut gerüstet

Bislang wurden in Oberösterreich 216 Senioren in 18 Smartphone-Führerschein-Kursen geschult, wobei das Feedback sehr gut ist. So fühlen sich 65 Prozent der Befragten nach erfolgreichem Abschluss „gut“ und 20 Prozent sogar „sehr gut“ für die digitalen Herausforderungen gerüstet. Besonders geschätzt werden bei den Senioren die praktischen Übungsbeispiele sowie die fachliche Kompetenz der Vortragenden. Auf Basis der guten Erfahrungen in Oberösterreich soll der Smartphone-Führerschein nun in mehreren Bundesländern angeboten werden.

„Wir müssen alles tun, damit die Generation 60plus an den Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung teilhaben kann“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer gestern in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die Ressortchefin betonte, dass solche Projekte nur funktionieren, wenn die Landesspitze dahintersteht.

Hotline für die Teilnahme am „Café Digital“ oder einem Smartphone-Kurs: 0800/221055. Info unter www.fit4internet.at/kontakt