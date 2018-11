Cahill beendete Tätigkeit als Trainer von Halep

Der rumänische Tennis-Star Simona Halep muss sich einen neuen Trainer suchen. Der australische Coach Darren Cahill verkündete via Instagram das Ende der vierjährigen Zusammenarbeit mit der Weltranglisten-Ersten. Er gab dafür familiäre Gründe an. Er wolle ein Jahr pausieren, um seine Kinder in einer wichtigen Lebensphase besser unterstützen zu können.

Cahill hatte Halep an die Spitze der Weltrangliste und heuer zum Sieg bei den French Open geführt. Die 27-Jährige musste wegen einer Verletzung die Saison vorzeitig beenden. Sie verpasste dadurch die WTA Finals in Singapur.