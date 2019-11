Caps bezwungen, Schofield verloren

„Sieg, Sieg, Sieg“, hallte es nach 59 Minuten durch die Keine-Sorgen-EisArena. Zum ersten Mal seit 11. Februar 2018 durften die Black Wings über einen Heimsieg in der EBEL gegen die Vienna Capitals jubeln. Mit dem 6:3-Erfolg verbesserten sich die Linzer vorerst auf Rang vier. Wermutstropfen: die Verletzung von Rick Schofield.

Der Angreifer humpelte nach 53 Minuten mit einer Knieblessur vom Eis, nachdem er mit Wiens Fischer schmerzhaft Bekanntschaft gemacht hatte.

Die Wahl zum „Man of the Match“ war da nur ein schwacher Trost. Schon besser gefielen da die drei Punkte, zu denen Schofield mit einem Treffer und zwei Assists maßgeblich beitrug. Ebenso wie Manager Christian Perthaler übrigens, der drei Sekunden vor dem Ausgleich durch seine Nummer neun gemeint hatte: „Jetzt bräuchten wir dann ein Tor.“

Danach überzeugten die Wings vor allem mit Effizienz, die zum zwischenzeitlichen 4:1-Vorsprung verhalf. Auch Goalie Kickert war in bester Verfassung, speziell im zweiten Drittel hatten die Caps bei einem Torschussverhältnis von 15:4 gute Chancen. Doch die Linz-Treffer fielen zur richtigen Zeit, so auch das 6:3 von Wolf ins leere Tor (59.). Am Sonntag geht’s gegen Salzburg.

Tolle Aktion: Fan Hermann Palmetshofer durfte sich am Eis offiziell beim Samariterbund für die Lebensrettung beim Test gegen Straubing bedanken. cg