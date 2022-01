Causa Djokovic wurde Politikum

Nach dem Ärger um die Einreise des Tennis-Stars Novak Djokovic haben australische Grenzbeamte im Zusammenhang mit den Australian Open nun auch der tschechischen Doppelspezialistin Renata Voracova das Visum entzogen und zur Ausreise aufgefordert. Die 38-Jährige ist im selben Hotel wie Djokovic untergebracht worden.

„Er kann das Land jederzeit verlassen“

Innenministerin Karen Andrews verteidigte indes das Vorgehen im Fall Djokovic. Der Serbe habe es versäumt, die richtigen Informationen für die Einreise nach Australien bereitzustellen. „Sie werden von jedem verlangt, der in das Land einreist. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt werden können, sind die Einreisebestimmungen für Australien nicht erfüllt“, sagte Andrews.

Die australische Innenministerin trat auch serbischen Vorwürfen entgegen, wonach Djokovic „gefangen“ gehalten werde. „Herr Djokovic wird in Australien nicht gefangen gehalten, er kann es jederzeit verlassen, wenn er dies wünscht und die Grenzeinheit wird ihn dabei unterstützen“, sagte Andrews.

Das offizielle Serbien zeigte sich über den Umgang mit dem Tennisstar empört.

Serbien: Schikane und politische Gründe

„Ganz Serbien steht hinter ihm“, schrieb Präsident Aleksandar Vucic auf Instagram: „Unsere Behörden werden alle Maßnahmen ergreifen, um die Schikanierung des besten Tennisspielers der Welt binnen kürzester Zeit zu beenden.“ Serbiens Regierungschefin Ana Brnabic vermutet sogar politische Gründe. „Ich kann nicht wirklich etwas anderes erkennen“, sagte sie dem britischen Nachrichtensender Sky News.

Am Montag wird jedenfalls ein Gericht darüber entscheiden, ob Djokovic im Land bleiben darf. Der hat sich via Instagram für die Unterstüztung bei den „Menschen rund um die Welt für die ununterbrochene Unterstützung bedankt. Ich kann das fühlen und schätze es sehr“, so das Statement des 34-Jährigen.