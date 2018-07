Causa Erl: SPÖ verlangt Konsequenzen

Unmittelbar vor der Sitzung des Stiftungsvorstandes der Tiroler Festspiele Erl in Wien hat auch die SPÖ den Druck auf den künstlerischen Leiter Gustav Kuhn erhöht. „Einfach zur Tagesordnung überzugehen, wie das bisher versucht wurde, geht nicht. Konsequenzen sind daher bis zu einer gänzlichen Aufklärung notwendig“, erklärte die Tiroler Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim.

Für Kuhn gelte die Unschuldsvermutung, aber: „Dennoch müssen die massiven Vorwürfe der KünstlerInnen und der Opferschutz ernst genommen werden.“ In Erl wie auch im Fall Nicola Werdenigg habe sich gezeigt, dass sich die politischen Entscheidungsträger nicht ernsthaft mit dem Thema Machtmissbrauch und sexueller Gewalt auseinandersetzen würden, so Yildirim. Dagegen vorzugehen sei Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) offensichtlich kein besonderes Anliegen, kritisierte die SPÖ-Politikerin eine ihres Erachtens unzureichende Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage.

Zuvor hatte eine der fünf Künstlerinnen, die schwere Vorwürfe gegen Gustav Kuhn erhoben hatten, ihre Anschuldigungen konkretisiert. Im Jahr 1999 habe es einen „massiven sexuellen Übergriff“ durch Kuhn gegeben, sagte die Mezzosopranistin Juulia OeschMontagabend gegenüber der „ZIB 2“ des ORF-Fernsehens. Der „Maestro“ habe sie zuvor zu einem Vier Augen-Gespräch gebeten. Daraufhin habe ein Abendessen stattgefunden, bei dem auch die Eltern der Sängerin anwesend gewesen seien. „Besonders perfide“ sei zudem gewesen, dass ihr Kuhn Rollen versprochen und als „Gegenleistung“ sexuelle Dienste verlangt habe. Als sie, Oesch, Kuhn „abgewehrt“ habe, sei sie im nächsten Sommer mit einer anderen Rolle als der zugesicherten „bestraft“ worden.

In der „ZIB 2“ zu Wort kam auch Kuhns Anwalt, Ex-Justizminister Michael Krüger. „Die Vorwürfe stimmen mit Sicherheit nicht. Mein Mandant hat die Vorwürfe glaubwürdig bestritten“, meinte Krüger. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck habe überdies bis dato keine Veranlassung gesehen, den künstlerischen Leiter Kuhn in den „Beschuldigtenstatus“ zu heben. Es gebe nicht einmal einen Anfangsverdacht, so der Anwalt.

Auch Kuhn selbst meldete sich am Montag zu Wort – über Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner. „Im Auftrag von Dr. Kuhn darf ich Ihnen mitteilen, dass er – zumindest was die fünf in Rede stehenden Damen betrifft – jeden wie immer gearteten sexuellen oder erotischen Kontakt ausschließen kann“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Haselsteiners gegenüber dem ORF.