CDU als Steigbügelhalter für Linke?

Will sich die CDU nach ihrem Wahldebakel in Thüringen zum Steigbügelhalter der rot-rot-grünen Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow machen? Diese bizarre Diskussion ist am Tag nach der Wahl gestern in der CDU ausgebrochen, nachdem sich der Thüringer Landeschef Mike Mohring für Gespräche mit Ramelow über eine etwaige Tolerierung einer Minderheitsregierung aussprochen hatte. Ramelows Linke hat am Sonntag zwar um 2,8 Punkte auf 31 Prozent zugelegt, aber die mit ihm koalierende SPD stürzte auf 8,2 Prozent (minus 4,2) ab. Auch die Grünen verloren entgegen dem Bundestrend leicht und können Ramelow mit 5,2 Prozent (minus 0,5) auch keine Mehrheit verschaffen. Da die mit 23,4 Prozent (plus 12,8) auf Platz zwei gehievte AfD für keine andere Partei als Koalitionspartner infrage kommt, sucht die Linke nun händeringend nach einem Vierten im Bunde — und denkt dabei an FDP und CDU. Die Liberalen, die am Sonntag nur fünf Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde lagen, haben umgehend abgewunken.

Thüringens mit einem dicken Minus von 11,7 Prozentpunkten abgestrafter CDU-Spitzenkandidat signalisierte indes Bereitschaft zu Gesprächen mit der Linken. „Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht“, sagte Mohring, dessen Partei mit 21,8 Prozent hinter der rechtspopulistischen AfD auf Platz drei liegt. Sein weiteres Vorgehen bei einer Regierungsbildung werde er, so Mohring, nicht von Vorgaben der Bundes-CDU abhängig machen. Nach einer Sitzung der Parteigremien in Berlin verwiesen aber sowohl CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Mohring selbst auf einen Beschluss des CDU-Bundesparteitags, der Koalitionen mit Linkspartei und AfD untersagt. Die Frage ist, ob der Beschluss auch die Tolerierung einer von der Linken geführten Regierung verbietet.

AfD-Bundessprecher Alexander Gauland warnte die Union vor einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei. „Das ist eine gute Idee, damit die CDU endgültig untergeht“, sagte der ehemalige CDU-Politiker. Der Thüringer CDU-Fraktionsvize Michael Heym schloss wiederum eine Zusammenarbeit mit der AfD und ihrem weit rechts stehenden Spitzenkandidaten Björn Höcke nicht grundsätzlich aus. AfD und CDU hätten aber ohnehin keine Mehrheit im Erfurter Landtag.