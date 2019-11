CDU braucht Klärung

Gern ginge es die CDU-Führung bei ihrem Leipziger Parteitag heute ruhig an. Gerade haben ausgerechnet die früher für ihre Chaosparteitage berüchtigten Grünen den Schwarzen einen Friede-Freude-Eierkuchen-Kongress vorgetanzt.

Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass es bei der CDU heute und morgen auch so harmonisch zugehen wird. Selbst wenn es gelänge, die Konflikte aus der offiziellen Dramaturgie zu verbannen: was wäre damit gewonnen? Rundherum wird in Interviews und Talkshows dennoch eifrig gestritten um Richtungs- und Personalfragen. Diese Fragen stehen einfach im Raum und harren klärender Antworten.

Wer noch immer glaubt, real existierende Debatten mit netten Parteitagsritualen zudecken zu können, lebt hinter dem Mond und nicht im Zeitalter des digitalisierten Diskurses. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer scheint dies mit ihrem Eingeständnis, einem kritischen Blogger im vergangenen Mai nicht gewachsen gewesen zu sein, begriffen zu haben.

Die Partei wird sich daher unbequemen Debatten wie über die mit einem großen Finanzierungsfragezeichen versehene Grundrente oder auch über die suboptimale Performance der Chefin stellen müssen. Denn wer essenzielle Fragen vor sich herschiebt, wird auf lange Sicht von der politischen Bühne geschoben.