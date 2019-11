CDU-Chefin übt sich in Selbstkritik

Knapp ein Jahr nach ihrem Amtsantritt als neue CDU-Chefin hat Annegret Kramp-Karrenbauer schlechtes Krisenmanagement sowie inhaltliche und organisatorische Schwächen ihrer Partei eingeräumt. Ihre Partei habe im Europawahlkampf „einige bittere Lektionen gelernt“, so „AKK“. „Die erste Lektion war, was mit einer Partei passiert, die bei einem großen, wichtigen Thema — und das ist der Klimaschutz — programmatisch nicht auf der Höhe der Zeit ist“, sagte sie in einem am Dienstag teilweise veröffentlichten Interview für eine Anfang Dezember geplante ARD-Dokumentation. Ein „wirklicher Fehler“ sei auch gewesen, dass sie nach ihrem Amtsantritt Umstrukturierungen in der CDU-Zentrale nicht konsequent genug vorangetrieben habe.

Auch ihre Reaktion auf das millionenfach abgerufene Video des YouTubers Rezo nannte sie „grundlegend falsch“. Das Video „Die Zerstörung der CDU“ habe sie im Mai kalt erwischt, räumte die CDU-Chefin ein. „Wir hätten von Anfang an sehr schnell eine Reaktion setzen müssen gegen das Video“, so Kramp-Karrenbauer. „Es wäre erst einmal egal gewesen, welche Reaktion. Sie hätte nur sehr schnell erfolgen müssen.” Die CDU hatte fünf Tage für eine offizielle Reaktion gebraucht und davor mit unkoordinierten Stellungnahmen teils für noch mehr Unmut gesorgt.

Kramp-Karrenbauer wurde am 7. Dezember 2018 auf einem CDU-Parteitag in Hamburg zur neuen Vorsitzenden gewählt.