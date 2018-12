CDU entscheidet über Merkel-Nachfolge

Zum achten Mal in Folge hat das US-Magazin Forbes gerade Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt. Deutsche Kanzlerin wird sie zwar vorerst bleiben, doch ein Teil ihrer Macht ist bald weg: Am Freitag wählt die CDU eine neue Führung, Merkel tritt nach 18 Jahren als Parteichefin ab.

Gleich drei Kandidaten wollen in ihre Fußstapfen treten — früher oder später auch als Kanzler bzw. Kanzlerin. Als klare Favoritin geht CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in den Hamburger Parteitag. Ernsthafter Konkurrent ist der aus der Privatwirtschaft zurück in die Politik strebende Friedrich Merz, während Gesundheitsminister Jens Spahn kaum noch Chancen gegeben werden.

In einer Umfrage im Auftrag der Sender RTL und n-tv bewerteten 42 Prozent die Generalsekretärin als glaubwürdig, 41 Prozent als sympathisch und 41 Prozent als bodenständig. Der ehemalige Unionsfraktionschef Merz kam in den drei Kategorien lediglich auf 15, 9 und 10 Prozent. Nach Spahn wurde gar nicht gefragt – weil aussichtslos, wie es hieß. Der Minister lässt sich aber nicht ins Bockshorn jagen. Weder Umfragen noch Journalisten würden entscheiden, sondern 1001 Delegierte auf dem Parteitag. Allerdings signalisieren auch Umfragen unter CDU-Anhängern, dass Spahn aus dem Rennen sein dürfte. Es wird nur noch spekuliert, unter wem er als neuer Generalsekretär auf seine nächste Chance warten würde. Denn als 38-Jähriger hat er einen längeren Zeithorizont als die deutlich älteren Mitbewerber.

Merz erfreut sich im Finale gewichtiger Unterstützung durch CDU-Granden. EU-Budgetkommissar Günther Oettinger traut ihm die CDU-Führung „am ehesten“ zu. Gestern sprach sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erstmals öffentlich für Merz aus, nachdem er hinter den Kulissen dessen Kandidatur eingefädelt hatte. „Es wäre das Beste für das Land, wenn Friedrich Merz eine Mehrheit auf dem Parteitag erhielte“, sagte er am Mittwoch. „Die politischen Ränder würden wieder schwächer.“ Im Klartext: Merz könnte der AfD besser Paroli bieten. Er ist mit seinen eher konservativen Positionen Favorit jener CDUler, die Merkel eine Sozialdemokratisierung der Partei vorhalten und Ähnliches von Kramp-Karrenbauer befürchten. Ursprünglich war Spahn der Mann des konservativen Flügels, doch dann kam Merz, der auch noch Erfahrung aus der Privatwirtschaft mitbringt. Dass er es dort zum Millionär gebracht hat, kreiden ihm zwar Linke an, in der CDU spielt der Neidfaktor aber keine so große Rolle.

Es wird jedenfalls spannend am Freitag in Hamburg. Überraschung nicht ausgeschlossen!