CDU gegen Anheuerung ausländischer Soldaten

In der von der Bundeswehr-Führung angezettelten Debatte über die Beschäftigung von EU-Ausländern in der deutschen Bundeswehr meldete sich gestern der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte kritisch zu Wort: „Soldat ist nämlich kein Beruf wie jeder andere. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Deutsche für den Dienst in der eigenen Truppe zu gewinnen, muss die Attraktivität der Bundeswehr weiter erhöht werden!“ Vorstellbar seien für die CDU maximal Anstellungen von EU-Ausländern in „Einzelfällen mit Spezialfähigkeiten“, nicht aber die generelle Öffnung der Armee für EU-Ausländer wie Polen, Italiener und Rumänen. Diese gelten laut einem Geheimdossier der Bundeswehr als erste mögliche Ansprechpartner bei der Anwerbung neuer Soldaten.

Waffenexporte sinken

Auch zwischen der deutschen Waffenindustrie und der Regierung knistert es: unter anderem wegen restriktiver Genehmigung schrumpfen nämlich die deutschen Waffenexporte das dritte Jahr in Folge. Erwartet wird für 2018 ein Exportvolumen von 4,6 Milliarden Euro. Insbesondere nach der im November verhängten Ausfuhrsperre nach Saudi-Arabien drohen die Hersteller der Regierung mit Schadenersatzklagen.