„CDU mehr Gehör verschaffen“

Das Rennen um die Nachfolge Angela Merkels als CDU-Vorsitzende ist in vollem Gange. Größte Chancen werden dabei wie berichtet neben Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (56) eingeräumt.

Letztere hat am Mittwoch skizziert, wie sie als CDU-Chefin agieren würde. Kernpunkt ist dabei, dass sie der Partei wieder mehr Gehör verschaffen wolle. In den vergangenen Jahren seien viel zu häufig in der Regierung politische Entscheidungen getroffen worden, die von der CDU dann mit oder ohne Widerstand akzeptiert worden seien. Dieses Vorgehen ist laut der Saaränderin nicht mehr zeitgemäß. Sie wolle die Prozesse daher künftig umdrehen.

bezahlte Anzeige

Warnung vor „ruinösem Wettbewerb“

Die Konkurrenz um den Parteivorsitz dürfe kein „ruinöser Wettbewerb“ werden, der die Partei geschwächt zurücklasse, warnte Kramp-Karrenbauer. Sie wolle daher keinen Wahlkampf gegen andere Bewerber führen, sondern ein Angebot unter mehreren machen.

Amt als Generalsekretärin endet nach Parteitag

Die Entscheidung über die Merkel-Nachfolge an der Parteispietze fällt am CDU-Parteitag von 6. bis 8. Dezember. Danach werde Kramp-Karrenbauer laut eigener Aussage unabhängig vom Wahlergebnis ihr heuer übernommenes Amt als Generalsekretärin abgeben.

Die frühere saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer ist bereits vom Landesverband Saar und der Frauen-Union offiziell als Kandidat für den CDU-Vorsitz nominiert worden.

Auch der 62-jährige Jurist Friedrich Merz ist gestern vom Kreisverband Fulda offiziell nominiert worden. Spätestens am kommenden Samstag soll auch Jens Spahn vom Kreisverband Borken nominiert werden.