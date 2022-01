CDU will Merz zum neuen Vorsitzenden wählen

Vier Monate nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl will die CDU an diesem Samstag (9.30 Uhr) Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Wegen der Corona-Pandemie wird nur die engste Führungsriege in der Parteizentrale in Berlin anwesend sein. Die 1001 Delegierten stimmen online ab. Die Wahl von Merz gilt als sicher.

Merz war im Dezember in der ersten Mitgliederbefragung der Geschichte der CDU zum Parteivorsitz mit 62,1 Prozent zum Nachfolger des als Kanzlerkandidat gescheiterten Armin Laschet bestimmt worden. Spannend bleibt, wie groß der Rückhalt ist, mit dem die Delegierten den 66-Jährigen ausstatten. Merz selbst hofft auf große Zustimmung. Merz wird der dritte CDU-Chef innerhalb von gut drei Jahren sein, nachdem die damalige Kanzlerin Angela Merkel 2018 nach 18 Jahren angekündigt hatte, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen.