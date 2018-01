CDU-Wirtschaftsflügel hat Große Koalition satt

Für schwarze Minderheitsregierung als kleineres Übel CSU will in der Asylpolitik SPD-Druck nicht nachgeben

Auch in der CDU wächst die Ablehnung gegen eine Großen Koalition. Vor der am Donnerstag beginnenden Klausur der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon appelliert der Wirtschaftsrat der CDU an die bayerische Schwesterpartei, lieber auf eine Minderheitsregierung als auf eine Fortsetzung der Regierung mit der SPD zu setzen. „Bayern steht dank der CSU bestens da“, sagte gestern Wirtschaftsratschef Wolfgang Steiger. „Wenn aber in Berlin die Weichen durch eine Weiter-so-Groko falsch gestellt werden, wirkt sich das auch südlich des Mains negativ aus.“ Eine CDU/CSU-Minderheitsregierung, die im Bundestag für jedes Gesetz eine Mehrheit suchen müsste, sei „unter den schlechten die bessere Option für unser Land“, so Steiger. Wenn sich die SPD mit ihrem Eintreten für eine europäische Transferunion und mit ihrer Rentenpolitik durchsetze, „werden wir über Generationen enorme finanzielle Lasten zu tragen haben“.

CDU/CSU und SPD starten am Sonntag ihre Sondierungen, die bis 12. Jänner abgeschlossen sein sollen. Dann soll die Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen fallen.

CSU für Verschärfungen in der Aslypolitik

Die Chancen für eine Einigung stehen ohnehin eher schlecht. Die Bundestagsabgeordneten der CSU wollen auf ihrer Winterklausur im Kloster Seeon eine harte Asylpolitik vertreten und Leistungskürzungen für Asylbewerber beschließen. Künftig sollen Antragsteller einen Asyl- und Schutzstatus erst dann erhalten, wenn ihre Identität zweifelsfrei geklärt wurde. Altersangaben minderjähriger Flüchtlinge sollen obligatorisch überprüft werden. Und der Inlandsgeheimdienst soll zur Abwehr von Terrorgefahren auch Minderjährige überwachen dürfen. Diese Positionen scheinen kaum mit denen der Sozialdemokraten vereinbar.

Für den SPD-Vizevorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel ist eine Neuauflage der Koalition keineswegs ausgemachte Sache. Auch wenn Kanzlerin Angela Merkel das nicht wahrhaben wolle, sei auch eine Minderheitsregierung ein Option, so Schäfer-Gümbel. Zumindest in dieser Hinsicht bestünde Einigkeit mit dem CDU-Wirtschaftsflügel…