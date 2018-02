CDUler murren über Merkel

Während der linke SPD-Flügel vor der anstehenden Urabstimmung über die Neuauflage der Großen Koalition Stimmung für „NoGroKo“ macht, ist bei vielen Schwarzen die Stimmung im Keller, weil die Genossen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu viel abgetrotzt haben. Besonders der Verlust des Finanzministeriums an die SPD stößt sauer auf. Der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann kritisiert ein „deutliches Ungleichgewicht“ bei der Ressortverteilung.

Angst vor Ende der soliden Haushaltspolitik

Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, sieht für seine Partei gar „ein miserables Verhandlungsergebnis“. Wirtschaftsratspräsident Werner M. Bahlsen hat die Befürchtung, dass „mit dem Sozial- und dem Familienressort zwei der ausgabenträchtigsten Ministerien an die SPD gehen“. Und: „Dadurch, dass die SPD zudem das Schlüsselressort Finanzen erhält, winkt ein Ende solider Haushaltspolitik.“ Auch der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, rief die CDU wegen des künftig roten Finanzministers zu Wachsamkeit auf.

Drei Schlüsselministerien waren SPD-Bedingung

CDU-Vize Julia Klöckner wies Kritik zurück. „Floskeln wie ‚Da hat sich die Union über den Tisch ziehen lassen‘, das ist mir zu einfach“, sagte sie und hob hervor, dass die CDU wieder das Wirtschaftsministerium bekomme. Die Union habe zudem die Versprechen eingehalten, Familien zu entlasten, keine neuen Schulden zu machen und keine Steuern zu erhöhen.

Auch CSU-Chef Horst Seehofer, der der CDU für sich das um weitere Kompetenzen aufgewertete Innenministerium abnahm, verteidigte die Kanzlerin gestern gegen Kritik. Die SPD habe „sehr beharrt, dass sie diese drei Ministerien will, dass sie sonst nicht in die Regierung eintreten kann“, so Seehofer.

Künftige SPD-Chefin glaubt an Ja der Basis

Ob der scheidende bayerische Ministerpräsident tatsächlich Innenminister wird, entscheiden nun die SPD-Mitglieder in der Urabstimmung über den am Mittwoch abgeschlossenen Koalitionsvertrag. Das Ergebnis soll am 4. März vorliegen. Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles rechnet fest mit einem Ja der roten Basis. Eben weil die SPD so viel durchgesetzt habe. Die Vereinbarung trage eine sozialdemokratische Handschrift, so Nahles, „und zwar richtig dicke“.