CEO-Medienranking: Wrabetz führt

ORF-Chef Alexander Wrabetz belegt im aktuellen CEO-Ranking von APA-DeFacto den ersten Platz. Er hat damit Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz auf Rang zwei verdrängt. voestalpine-Chef Wolfgang Eder und ÖBB-Chef Andreas Matthä folgen nach deutlichen Zugewinnen in der Medienpräsenz auf den Plätzen. Wrabetz war im untersuchten Zeitraum November 2017 bis April 2018 am häufigsten in den Ressorts Kultur (25 Prozent), Innenpolitik (17 Prozent) und Medien (16 Prozent) zu finden, nur drei Prozent der Berichterstattung entfielen auf die Wirtschaftsseiten.

Eder war vor allem stark auf Wirtschaftsseiten präsent, wo er etwa die Hälfte seiner Erwähnungen verbucht. Große Investitionen wie in Kapfenberg aber auch seine Bestellung als Infineon-Aufsichtsrat und Spekulationen um eine Verlängerung seines Vertrags haben dazu beigetragen.

Nach dem Wechsel von A1-Chefin Margarete Schramböck in die Politik sind nur mehr drei Frauen unter den 50 präsentesten Firmenchefs vertreten – VIG-Generaldirektorin Elisabeth Stadler (Rang 24) Infineon-CEO Sabine Herlitschka (29) und Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer (49). Zusammen kommen sie nur auf 2,8 Prozent der Nennungen.