Cesár kam, sah & siegte bei den Jurys

Der 63. Song Contest, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lissabon über die Bühne ging, war nervenaufreibend, hatte der vom ORF nominierte Linzer Cesár Sampson doch über weite Strecken die Wertung dominiert. Er landete mit seiner souligen Stimme und dem Song „Nobody But You“ — gegen alle Wettquoten, die ihn schlechter gesehen hatten — auf Platz eins der Fachleute-Jurys (271 Punkte): Cesár kam, sah & siegte.

Und da begann bei manchem Zuseher inklusive mir schon das Werkl zu laufen: Was wäre, wenn … die Publikumswertung ähnlich hervorragend ausfiele? Bescheidenheit ist nicht der Menschen Zier. Das exzellente Gesamtpaket Cesár Sampson bekam aus der Publikumswertung 71 Punkte, was ihm Rang zwölf bescherte und in der Gesamtwertung den dritten Platz bedeutete. Das drittbeste Ergebnis aller bisherigen Song-Contest-Auftritte Österreichs.

„Zu weinen habe ich angefangen, als schon lange klar war, dass wir Dritter sind. Da erst habe ich realisiert, wie glücklich mich das macht“, zeigte sich Sampson in der Nacht gerührt. „Als Künstler ist man sowieso mit einem gesunden Ego ausgestattet. Aber es ging ins Herz, dass mal jemand gesagt hat: Du hast es richtig gemacht. Das ist ein Zeichen“, betonte der 34-jährige Linzer vor Journalisten. „Ich habe ja unnatürlich lang zugewartet, dass ich als Solo-Künstler nach vorne trete … aber ich hab‘ tief drinnen gespürt, dass sich das eines Tages bezahlt machen wird. Und ich glaube, das tut es jetzt“, sagte er mir. „Ich werde meine Mama besuchen und an den Liedern weiterschreiben, die ich bereits begonnen habe“, meinte er nach der Veranstaltung über die kommenden Wochen.

Die schrille Netta gegen die rassige Eleni

Insgesamt war der Wettbewerb in Portugal (das übrigens auf dem letzten Platz landete) eine überaus vielfältige Show: Sei es die schrille Siegerin Netta aus Israel oder die in bester Pop-Manier singende und tanzende rassige Zweitplatzierte Eleni Foureira für Zypern, der britischen Vorbildern wie Ed Sheeran oder James Blunt huldigende Deutsche Michael Schulte (Platz vier) — dieser Song Contest bot ex- trem viel. Auch Durchgeknalltes wie die ungarischen Hardrocker AWS, ein total übergroßes Ballkleid als Projektionsfläche (um 65.000 Euro) bei Opernsängerin Elina aus Estland oder einen heldenhaften Dänen namens Rasmussen, über den der — wie immer beim Song Contest — blendend aufgelegte ORF-Moderator Andi Knoll meinte: „Da möchtest du als Österreicher am liebsten einer Makrele den Kopf abbeißen.“ Unbedingt, so sei es.

Es gab aber auch eine unfreiwillige Einlage, die den Ablauf kurz störte: Ein Rapper und Polit-Aktivist aus London konnte beim Auftritt der britischen Sängerin SuRie auf die Bühne stürmen und ihr das Mikrophon entreißen. Laut „Mirror“ verurteile der Rapper kommerzielle Popmusik und werfe Medien Korruption vor. Das sei nicht die erste Aktion dieser Art von ihm gewesen. SuRie, die für einige Sekunden unterbrechen musste, hätte ihre Darbietung wiederholen dürfen, was sie aber nicht wollte. Die Sängerin kam auf Platz 24 von 26 Teilnehmern.

„Nehmt euch selbst so an, wie ihr ausseht“

Einzuwenden ist gegen die Siegerin aus Israel nichts. Sie bot ein schrilles Gesamtpaket mit einer Botschaft, die der #metoo-Debatte Nahrung gibt. Sie trällerte einen flotten Mix aus HipHop, Asia-Pop und orientalischem Sound ins Publikum. „Im Text geht es um das Erwachen weiblicher Power und um soziale Gerechtigkeit, mit einer einfachen und direkten Botschaft“, so Netta. „Nämlich: Ich bin nicht dein Spielzeug.“ Dies gehe aber nicht nur junge Frauen an, sondern eigentlich jeden: „Seid stolz und nehmt euch selbst so an, wie ihr ausseht und denkt.“

Geboren wurde die schräge Künstlerin als Netta Barzilai 1993 in der Nähe von Tel Aviv. In der Schule sei sie oft gehänselt worden … weil sie unangepasst und anders gewesen sei, so die etwas füllige Israelin. Als Jugendliche habe sie ständig mit ihrem Gewicht gehadert. „Als Mädchen habe ich mir immer vorgestellt, dass ich ein dünner, schöner Star werde“, sagte sie im israelischen Fernsehen. „Ich habe es geschafft, ohne mich zu verändern.“ Ihren Wehrdienst hat sie als Sängerin im Musikkorps der israelischen Marine absolviert. „Nächstes Jahr in Jerusalem“, sagte Netta nach ihrem Sieg in der gewaltigen Altice Arena. Was durchaus als politisches Zeichen gesehen werden kann. „Netta, Du bist ein echter Schatz! Du hast dem Staat Israel viel Ehre eingebracht“, schrieb Ministerpräsident Netanjahu.

Via ORF eins waren ab 21 Uhr 903.000 Zuseher dabei, ab 21.50 Uhr gut eine Million. Die Übertragung dauerte bis 0.50 Uhr. Für ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm war es der letzte Song Contest: „Ich verabschiede mich nach 45 Jahren ORF in die Pension.“

Philipp Wagenhofer