Cesar Sampson gastiert im August bei Linzer „Klassik am Dom“

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von David Garrett gastiert der österreichische Song-Contest-Dritte Cesar Sampson am 10. August in Linz bei „Klassik am Dom“. Unter dem Titel „Symphonic Soul Legends“ wird er neben seinem Hit „Nobody but You“ Klassiker aus den Bereichen Soul, Funk und R’n’B zum Besten geben. Laut Veranstaltern ist es sein erstes Konzert mit Live-Band und Orchester in Österreich.