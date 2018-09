Chaos total oder doch noch ein Rückwärtssalto?

In gut einem halben Jahr soll Großbritanniens EU-Mitgliedschaft Geschichte sein. Aber: Kommt es vielleicht doch nicht soweit? Ein EU-Experte skizziert vier mögliche Szenarien.

Am 29. März 2019 ist es soweit: Großbritannien verlässt die EU. Damit der Termin hält, müssten sich London und die 27 verbleibenden EU-Staaten spätestens im November auf den Vertrag einigen. Noch schaut es nicht danach aus, auch wenn gut 80 Prozent verhandelt sind. Die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns an den restlichen 20 Prozent ist hoch. Was dann? Peter Kellner vom Think Tank Carnegie Europe in Brüssel präsentiert vier mögliche Szenarien:

Szenario 1: No-Deal

Ohne Austrittsvertrag würde Szenario eins schlagend: Großbritannien würde die Zahlung der Austrittsrechnung von rund 50 Milliarden Euro verweigern. London hatte sich dazu im Falle eines Austrittsabkommens verpflichtet. Folglich würde die EU auch keiner Übergangsphase zustimmen. Die Lastwagen würden sich aufgrund der nun geltenden Zölle und Grenzkontrollen in Calais und Dover stauen und die Lieferketten für die britische Industrie wären unterbrochen, was wohl unweigerlich zu Produktionsstopps und Entlassungen führen würde. Zudem würde die neu zu errichtende Grenze zwischen Irland und Nordirland zu einem Schmugglerparadies werden. In den extremsten No-Deal-Szenarien würden britische Airlines sogar das Recht verlieren, den europäischen Luftraum zu nützen.

Zwar würde es sicher im Laufe der Zeit Vereinbarungen geben, um die schlimmsten Auswirkungen abzumildern. Das Versprechen der Brexiteers, dass nach dem EU-Austritt wöchentlich zusätzliche 400 Millionen Euro für das britische Gesundheitssystem zur Verfügung stünden, würde aber garantiert nicht eintreten.

Szenario 2: Verhandeln

In seinem zweiten Szenario meint Kellner, dass es sicher Versuche geben werde, einen No-Deal-Brexit – für beide Seiten ein Horrorszenario – zu verhindern. Die erste Option wäre dann, dass die Briten die EU wie geplant im März 2019 verlassen, bis dahin aber die sogenannte Implementierungsphase aufrechterhalten werde. Großbritannien würde weiterhin seinen Beitrag an die EU leisten, während neue Versuche, ein langfristiges Abkommen abzuschließen, gestartet werden.

Wenn es aber nicht gelinge, ein Abkommen abzuschließen, dann könnte dieses kurzfristige Abkommen zum Dauerzustand werden. Vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen der EU und Norwegen, wo ein 1994 abgeschlossenes und für wenige Monate vorgesehenes Abkommen, immer noch in Kraft sei. Für die Anhänger des Brexits, wäre dies freilich der Worst-Case-Szenario, da Großbritannien sich weiter an EU-Regeln halten und seinen finanziellen Beitrag leisten müsse, aber nichts mehr zum Mitreden hätte.

Szenario 3: Verschiebung

Szenario drei wäre eine Verschiebung des Brexits, um weitere Verhandlungen für einen endgültiges Austrittsabkommen zu ermöglichen. Dem müssten laut Artikel 50 des Vertrags von Lissabon allerdings alle anderen 27 EU-Staaten zustimmen. Bis dahin wäre Großbritannien weiter EU-Mitglied mit allen Pflichten und Rechten, sowohl politisch als auch finanziell. Realistisch erscheint dies aber nicht, da sowohl den anderen EU-Staaten als auch den Brexiteers nichts an einem solchen Schwebezustand gelegen sein dürfte. Auch wären internationale Unternehmen sicher nicht bereit, in Großbritannien zu investieren, solange nicht klar sei, wann es nun tatsächlich zu einem Brexit kommen werde.

Szenario 4: No Brexit

Das vierte Szenario würde eintreten, falls sich Großbritannien entscheiden würde, in der EU zu bleiben. Dies wäre möglich, meint etwa John Kerr, ehemaliger Ständiger Vertreter der Briten bei der EU. Zwar gäbe es Juristen, die dem widersprechen würden, doch würde dies wohl auf wenig Widerstand stoßen, glaubt Kellner. Allerdings wäre hierfür ein neues Referendum notwendig. Da die regierenden Konservativen das ausschließen, auch wenn die oppositionelle Labour Party dies nicht tue, ist dies ohne Neuwahlen in Großbritannien als sehr unwahrscheinlich.

Ein Scheitern der Verhandlungen würde zu einer Regierungskrise führen und wohl die Unterstützung für ein neues Referendum steigen lassen. Dann müsste zwischen einem Verbleib in der EU und einem No-Deal-Brexit abgestimmt werden. Umfragen zufolge liegen derzeit die Brexit-Gegner klar vorn, die chaotische No-Deal-Perspektive könnte ihnen Auftrieb verleihen.

Welches der vier Szenarien ist am wahrscheinlichsten? Dazu wagt Kellner keine Prognose.