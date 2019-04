Chaostage beim ATSV Stadl-Paura

Es geht drunter und drüber bei Regionalligist ATSV Stadl-Paura! Dass ein Vorgänger seinen Nachfolger als Trainer beerbt, soll im Fußball durchaus vorkommen. Dass dies allerdings binnen einiger Stunden passiert, ist schon ein Fall für das Kuriositätenkabinett. Der langen Rede kurzer Sinn: Markus Waldl ist wieder im Amt, mit ihm fuhr die Mannschaft am Freitag zum Spiel nach Weiz.

Doch was war davor passiert? Nach einer Vorstandssitzung hatte Waldl seinen Rücktritt erklärt. Der Verein, der ja wegen ausstehender Gehälter seit Wochen in den Schlagzeilen ist, holte Christian Mayrleb als Coach zurück. „Ich hätte es aus Freundschaft umsonst gemacht“, sagte dieser, kam aber gar nicht dazu, das Training zu leiten. „Ich bin mit Johann Stöttinger (Obmann, Anm.) den Kader durchgegangen, dann kamen Vorstandsmitglieder dazu, haben miteinander geredet und dann hat man angefangen, untereinander zu streiten. Da passt einiges nicht, so will ich nicht arbeiten“, schilderte der Ex-Bundesliga-Torjäger, der nach wenigen Stunden wieder zurücktrat.

Mannschaft suchte das Ex-Trainerteam auf

Die Spieler suchten unterdessen Waldl und Co-Trainer Christoph Brummayer nach deren Golfrunde auf. „Plötzlich stand die halbe Mannschaft am Parkplatz“, schilderte der 46-Jährige.

Die Truppe hatte entschieden, den Rücktritt nicht zu akzeptieren und nicht nach Weiz fahren zu wollen, was Waldl freilich zu Herzen ging. „Es war emotional ein Wahnsinn. Es ist eine brutale Wertschätzung, ein Team mit so einem Charakter findest du in ganz Fußball-Österreich nicht.“ Eine Nacht musste er drüber schlafen, am Freitag war klar: „Wir erfüllen der Mannschaft diesen Wunsch. Ob wir jetzt fünf Monate kein Geld bekommen, sieben Monate, es ist wurscht, wenn wir nur mit dieser Truppe weiterarbeiten können. Wir hatten von den Spielern Charakter gefordert, jetzt haben sie von uns Charakter gefordert.“

Bis Saisonende werden Waldl, Brummayer und Torwarttrainer Winkler weitermachen, die weitere Zukunft des Klubs steht in den Sternen. „Ich muss jetzt einmal selber darüber nachdenken“, sagte Obmann Stöttinger. Aber: „Wir wollen die Saison ordentlich abschließen, das sind wir den Spielern schuldig. Wir haben eine Top-Mannschaft.“