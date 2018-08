Charakter-Fest statt Massen-Party

Herzlichkeit und Ambiente sind beim Powerman Duathlon in Weyer angesagt

Von Andy Hörhager

Zum 21. Mal gastieren die besten Duathleten der Welt in der Nationalparkregion Ennstal. Die Gemeinden Reichraming, Weyer, Gaflenz, Maria Neustift und Großraming fungieren von 17. bis 19. August erneut als Gastgeber für den zweitältesten Powerman-Bewerb der Welt. Zentrum des sportlichen Beisammenseins wird der Marktplatz von Weyer sein. Der Startplatz und Zielort beherbergt nicht nur die Wechselzone, die Sportler müssen den Platz auf dem Weg ins Ziel auch neun Mal überqueren. Um das Erlebnis für die Zuschauer noch zu verbessern, werden die Geschäfte am Marktplatz offenhalten, was eine perfekte Symbiose aus Sportlichkeit, Kulinarik, Musik und entspanntem Einkaufsbummel ergeben wird. „Wir wollen die Herzlichkeit der Region spürbar machen“, umreißt Rosina Bürscher die neue Ausrichtung des Bewerbes.

Auf 400 Teilnehmer ist das (ausgebuchte) Elitefeld beim Powerman begrenzt, für den Powerfamily Charity Run zugunsten der Palliativstation des Steyrer Krankenhauses sind Anmeldungen aber noch möglich.