Deborah Goldsbys 14-jährige Tochter Amelie ist verschwunden. Die Mutter gerät in Panik, schließlich war im nahen Hochmoor erst kürzlich die Leiche einer anderen 14-Jährigen entdeckt worden. Eine nervenaufreibende Suche beginnt in Charlotte Links gleichnamigem Kriminalroman. Die Goldsbys befürchten schon bald einen Zusammenhang zwischen der Toten und dem Verschwinden von Amelie. Und auch Detective Chief Inspector Caleb Hale von der örtlichen Polizei kann sich dem nicht verschließen. Ein Serienmörder? In ihrer Not bittet Pensionsinhaberin Deborah ihren derzeit einzigen Gast um Hilfe: Kate Linville, Sergeant bei Scotland Yard in London, die heimlich Spuren nachgeht. Wie es den Anschein hat, baut Charlotte Link mit Kate und Caleb, die schon in anderen Romanen von ihr vorkamen, ein sympathisches Serien-Gespann auf. Die beiden Polizisten entwickeln bei aller Gegensätzlichkeit eine starke Affinität zueinander. Routiniert führt Link Leser und Ermittler auf nebulöse Nebenpfade, bevor sie mit überraschenden Wendungen die Ziellinie erreicht. Und sie kann sich gut in renitente Teenager hineinversetzen, die mit sich und der Welt unzufrieden sind, wie in schüchterne Mädchen gleichen Alters, die zwischen Angst, Gehorsam und Aufbruch-Stimmung schwanken. Das Ergebnis: ein ausgereifter Spannungsroman mit britischem Küstenflair.

Charlotte Link: Die Suche. Blanvalet Verlag, 656 Seiten, 24,70 Euro