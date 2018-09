Chelsea ist durch ein 2:1 bei Liverpool ins Achtelfinale des englischen Fußball-Liga-Cups eingezogen. Daniel Sturridge brachte das Team von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch zwar in der 59. Minute mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung. Nach Emersons Ausgleichstor (79.) entschied jedoch der eingewechselte Belgier Eden Hazard (85.) mit einer sehenswerten Einzelleistung die Begegnung.

Sowohl Liverpool als auch Chelsea schonten an der Anfield Road mehrere Stammspieler.