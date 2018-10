Cher: Dancing Queen (Warner)

Bei den Dreharbeiten zu Teil 2 von „Mamma Mia“ soll Cher, die darin eine Rolle übernahm, wieder einmal aufgefallen sein, wie großartig die Songs der schwedischen Kulttruppe sind. Jetzt sind Chers Versionen von zehn Abba-Hits auf der CD „Dancing Stars“ erschienen. Damit kann die mittlerweile 72-jährige Musiklegende allerdings gar nicht überzeugen. Wenn Cher Abba singt, dann kommt es zum Beispiel beim Hit „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“, dass man sich die ganze Zeit wie in einer schlechten Karaoke-Show fühlt. Ein Grund dafür ist der Vocoder-Klang, mit dem Cher seit ihrem Hit „Believe“ und damit seit 20 Jahren alle ihre Songs bearbeiten lässt und der ihre Stimme so klingen lässt, als ob sie aus dem Telefon käme. Ein echter Abba-Fan dürfte sich bei diesem Album nichts sehnlicher wünschen, als endlich wieder die Originale zu hören — mit den klaren Stimmen von Agnetha und Anni-Frid. Nichtsdestotrotz wird Chers Album natürlich ein Erfolg werden. Wahrscheinlich erschafft es sogar eine neue Generation von Abba-Fans. Bestimmt bestücken die Lieder demnächst viele Dragqueen-Shows. Aber die Originale von Evergreens wie „Chiquitita“, „One Of Us“, „Fernando“ und „The Winner Takes It All“ bleiben unübertroffen.