China-Besuch ein voller Erfolg

Ein fast euphorisches Resümee zogen am Donnerstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz am Ende ihrer einwöchigen China-Reise. „Wir haben einen großen Erfolg verbucht, alles richtig gemacht“, so Van der Bellen. Es sei richtig gewesen, „geballt aufzutreten“, sagte der Bundespräsident zu dem Umstand, dass neben Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) anfangs auch noch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Umwelt- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) sowie Verkehrs-und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) in Peking dabei gewesen waren. „Das hat schon beeindruckt.“

Neben zählbaren Erfolgen wie Vertragsabschlüssen mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro könne Österreich auch als EU-Mitglied prinzipiell stolz sein: „China nimmt uns ernst.“ Österreich sei eine Exportnation. Daher sei auch das Interesse an einer Kooperation im Bereich der von China forcierten Neuen Seidenstraße vorhanden. „Solange es in beide Richtungen geht.“ Am Donnerstag wurde einmal der erste ÖBB-Rail-Cargo-Zug von Chengdu nach Wien auf die 13-tägige Reise geschickt. Zudem gebe es gemeinsame Interessen wie den Klimaschutz oder Technologie-Projekte.

Kurz sieht auch Probleme

Auch Kurz sprach von einem „vollen Erfolg“. Österreich habe in China „massive Interessen“, und China werden bald größte Wirtschaftsmacht der Welt sein. Allerdings gebe es neben allen positiven Aspekten auch Themen mit Gesprächsbedarf. Dem Bekenntnis zur Marktöffnung müssten nun Taten folgen. Und China habe beim Thema Menschenrechte starken Aufholbedarf, was der Bundespräsident auch angesprochen habe. Viele Themen würden, so Kurz, durchaus Sorge machen, so die zunehmende Überwachung der chinesischen Gesellschaft via Internet.