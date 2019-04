China investiert massiv in Serbien

„16+1 Gipfel“ in Dubrovnik: Verstärkter Einfluss in Europa schreitet voran

Beim „16+1 Gipfel“ in der kroatischen Adriastadt Dubrovnik schaute gestern China kräftig ins Portemonnaie: Die chinesischen Investitionen in Serbien werden nach Ankündigung von Ministerpräsidentin Ana Brnabic auf zehn Milliarden Euro ansteigen.

Sie hatte dies bereits vor dem Treffen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang mit Regierungschefs von 16 Ländern aus Mittel- und Südosteuropa kundgetan. Laut Energieminister Aleksandar Antic würden auch einige neue Verträge im Infrastrukturbereich unterzeichnet werden, wie er dem TV-Sender „RTS“ erklärte.

Ein erstes chinesisches Großprojekt in Serbien war die 2014 fertiggestellte Donau-Brücke in Belgrad mit einer Investition von rund 210 Millionen Euro. Derzeit sind Chinesen auch am Neubau der Eisenbahn zwischen Belgrad und Budapest in Ungarn mit einem Auftragswert von 3,7 Milliarden Euro engagiert. Die von China ins Leben gerufene Plattform bekam zudem gestern mit Griechenland ein 17. Mitglied.

Peking bietet dabei den Ländern Hilfe beim Ausbau ihrer Infrastruktur an. Es ist dies Teil der chinesischen Strategie der „Neuen Seidenstraße“. Die EU steht diesen Aktivitäten eher skeptisch gegenüber. Unterdessen sind Chinas Exporte im März trotz Handelskriegs mit den USA unerwartet stark gestiegen: Nach einem Einbruch im Februar legten die Ausfuhren in US-Dollar um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, so der chinesische Zoll. Die guten Handelszahlen deuten auf eine leichte Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin.