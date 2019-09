China reicht offiziell Beschwerde gegen USA bei WTO ein

China hat bei der Welthandelsorganisation (WTO) offiziell Beschwerde gegen die USA wegen des Zollstreits eingereicht. China sei “höchst unzufrieden” mit den jüngst in Kraft getretenen neuen US-Strafzöllen auf chinesische Importe und lehne diese entschieden ab, erklärte das chinesische Handelsministerium am Montag.

Gemäß den Regeln der WTO werde das Land daher entschlossen seine “Rechte und legitimen Interessen schützen”. Erst am Sonntag waren in dem seit eineinhalb Jahren anhaltenden Handelsstreit der beiden Wirtschaftsmächte neue Abgaben auf chinesische Importe in die USA in Kraft getreten.