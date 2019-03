China schwach und Japan stark

Chinas Ausfuhren sind im Februar überraschend stark zurückgegangen. Wie die Zollbehörde mitteilte, brachen die auf Dollar lautenden Exporte um 20,7 Prozent ein. Analysten hatten mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet, nach einem unerwarteten Plus von 9,1 Prozent im Jänner. Auch die Importe sanken im Februar überraschend deutlich. Der Rückgang zum Vorjahresmonat lag bei 5,2 Prozent.

Hier belief sich die Expertenschätzung auf minus 1,4 Prozent. Analysten warnen allerdings davor, die Handelsstatistiken für den Jahresbeginn überzubewerten, weil es zu dieser Zeit häufig starke Schwankungen gibt. Hintergrund sind erhebliche Geschäftsausfälle wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten. Diese fanden im laufenden Jahr Anfang Februar statt.

Das Exportminus ist jedoch nicht die einzige schlechte Meldung aus dem Reich der Mitte; auch beim nationalen Autoverkauf lief es im Februar schleppend. Der chinesische Branchenverband PCA errechnete einen Absatzrückgang um 18,5 Prozent auf 1,19 Millionen Stück, wie er am Freitag in Peking mitteilte. Damit ergibt sich in den ersten beiden Monaten des Jahres ein Absatzrückgang um rund zehn Prozent auf 3,37 Millionen Stück.

Deutlich positivere Meldungen kommen indessen aus Japan. Die dortige Wirtschaft ist im vorigen Quartal stärker gewachsen als zunächst geschätzt. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) belief sich auf das Jahr hochgerechnet auf 1,9 Prozent, wie Daten der Regierung zeigen. Der Zuwachs ist insbesondere auf höhere Investitionen in Reaktion auf die Schäden vorangegangener Naturkatastrophen zurückzuführen. Ökonomen sehen die weiteren Konjunkturaussichten dennoch verhalten.