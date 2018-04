China und die USA schaukeln sich weiter auf

Trotz der Aufschaukelung und gegenseitiger Androhung von Strafzöllen auf zahlreiche neue Güter sieht US-Präsident Donald Trump sein Land nicht in einem aktuellen Handelskrieg mit China. „Wir sind nicht in einem Handelskrieg mit China“, diesen Krieg hätten die USA schon „vor vielen Jahren verloren“, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Schuld für diese von ihm konstatierte Niederlage schrieb Trump früheren US-Regierungen zu – den „dummen oder inkompetenten Leuten, die die Vereinigten Staaten vertreten haben“. „Wir können nicht zulassen, dass dies weitergeht!“, twitterte Trump.

Peking hatte kurz zuvor als Reaktion auf US-Strafzölle hohe Abgaben für zahlreiche Waren aus den Vereinigten Staaten angekündigt. Insgesamt listete das chinesische Handelsministerium 106 Produktgruppen auf, deren Ausfuhren von den USA nach China sich auf jährlich 50 Mrd. Dollar summieren. Nur wenige Stunden vor der Ankündigung aus Peking hatte die US-Regierung eine vorläufige Liste mit chinesischen Importwaren im Wert von rund 50 Mrd. Dollar vorgelegt.

„Fan von Freihandel“

Es wäre auch nicht die aktuelle US-Administration, hätte man nicht gestern noch einen Schwenk angedeutet: US-Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow hält es für möglich, dass die US-Strafzölle gegen China nicht in Kraft treten werden. Kudlow erklärte, der US-Präsident sei letztlich ein Anhänger des freien Handels. Trump wolle das Problem so schmerzlos wie möglich lösen. „Wir sollten nicht überreagieren, mal sehen, wie das alles ausgeht“, wurde Kudlow in einer TV-show zitiert.