China und EU drohen den USA

Nach einem Gespräch zwischen dem chinesischen Vize-Premierminister Liu He und US-Handelsminister Wilbur Ross hat China ein deutliches Warnsignal an die USA abgegeben. Ein etwaiges Handelsabkommen, über das die beiden Regierungen derzeit verhandeln, werde „nicht in Kraft treten“, wenn Washington angedrohte Zölle auf chinesische Importe erlasse, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Regierung, die die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte. Beide Seiten hätten „positive und konkrete Fortschritte“ gemacht und es habe „gute Kommunikation“ in Bereichen wie Landwirtschaft und Energie gegeben.

EU-Maßnahmen sind „sorgfältig ausgewählt“

Doch auch aus Deutschland kamen ernste Töne in Richtung USA nach dem Inkrafttreten der Stahl- und Aluminiumzölle. So werden nach Einschätzung des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier die EU-Gegenmaßnahmen die Vereinigten Staaten hart treffen und auch Auswirkungen auf die Verbraucher dort haben. „Was da auf der Liste der EU-Maßnahmen steht, ist sehr sorgfältig ausgewählt. Zölle auf diese Waren sind keineswegs Peanuts für die Amerikaner und gehen weit über Peanutbutter hinaus“, so Altmaier. Und auch Erdnussbutter habe einen bedeutenden Handelswert, „weil sie in vielen unserer Produkte, wie zum Beispiel Süßwaren, verarbeitet wird“. Zölle auf Jeans träfen die US-Textilindustrie – und diese wiederum sei ein bedeutender Handelszweig der USA. Weitere Zölle auf US-Produkte seien von der EU geplant. Altmaier: „Innerhalb der nächsten zwei Wochen liegt unsere gemeinsame Reaktion vor.“ Die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium werden Altmaier zufolge demgegenüber kaum Auswirkungen auf die Konjunktur in Deutschland haben. Doch US-Präsident Donald Trump zeigte sich derweilen unbeeindruckt: „Wenn man beim Handel fast 800 Milliarden Dollar zurückliegt, kann man keinen Handelskrieg verlieren“, twitterte er.

Sorgen über den möglichen Handelsstreit kamen von der Luftfahrtindustrie und der Touristikbranche. Alle Aktionen, die Handel und Reisen behinderten, seien schlecht, sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac auf der Jahrestagung des Branchenverbandes. Gloria Guevara Manzo, Chefin des internationalen Touristikverbandes (WTTC), sagte: „Ein Handelskrieg ist nicht gut.“ Zusätzliche Zölle bedeuteten auch weniger Geld für Investitionen in Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen und Hotels.