Russland sieht US-Hilfe für Venezuela als Vorwand

Russland hat den USA vorgeworfen, unter dem Deckmantel humanitärer Hilfen einen Militäreinsatz in Venezuela zu planen. Für Samstag sei eine von der US-Regierung angeführte “gefährliche Provokation großen Ausmaßes” geplant, so die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Die geplante Überquerung der Grenze durch einen “humanitären Konvoi” sei “ein bequemer Vorwand für einen Militäreinsatz”.

China hatte zuvor davor gewarnt, Venezuela Hilfslieferungen aufzuzwingen. Dadurch bestehe die Gefahr, dass es zu Gewalt komme, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, am Freitag in Peking. Venezuelas Präsident Nicolas Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat gedroht, die Grenze zu Kolumbien zu schließen, über die internationale Hilfsgüter ins Land gebracht werden könnten.

Auch die Grenze zu Brasilien könne dichtgemacht werden, hatte Maduro gesagt. Sein Gegenspieler, der selbst ernannte und von vielen Staaten anerkannte Übergangspräsident Juan Guaido, will gemeinsam mit mehreren Abgeordneten am Samstag versuchen, Lebensmittel und Medikamente aus den Nachbarländern nach Venezuela zu bringen. Guaido ersucht dafür die Unterstützung des Militärs. Das steht allerdings bisher loyal zu Maduro.

“Wenn sogenannte Hilfsgüter Venezuela aufgezwungen werden und wenn es dann zu Gewalt und Auseinandersetzungen kommt, dann wird das ernsthafte Konsequenzen haben”, sagte Geng. “Das ist nichts, was irgendjemand sehen will.” Die venezolanische Regierung sei ruhig und zurückhaltend geblieben und habe so größere Ausschreitungen verhindert, lobte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Sein Land lehne eine Militärintervention in Venezuela ebenso ab wie Aktionen, die Spannungen oder sogar Unruhen hervorrufen könnten.

Seit Tagen gibt es ein Tauziehen um geplante Hilfslieferungen aus den USA für die Not leidende Bevölkerung in Venezuela. Tonnenweise Hilfsgüter sind auf der kolumbianischen Seite der Grenze blockiert, die venezolanischen Streitkräfte sperrten mehrere Grenzübergänge. Die Regierung von Maduro lehnt Hilfslieferungen der USA kategorisch ab. Der Linksnationalist bezeichnet diese als “Show” und als Vorwand für eine US-Militärintervention.

Russland und China sind die wichtigsten Unterstützer Maduros. In Moskau war Interfax zufolge für Freitag ein Treffen des venezolanischen Industrieministers Tareck El Aissami mit dem russischen Vize-Regierungschef Juri Borissow geplant. Am Sonntag hatte ein russischer Insider berichtet, die Gazprombank habe die Geschäftsbeziehung zur venezolanischem Ölgesellschaft PDVSA auf Eis gelegt, um sich so gegen US-Sanktionen schützen.

Maduro hatte am 10. Jänner offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der größte Teil der Opposition hatte die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 boykottiert und erkennt das Ergebnis nicht an. Vor einem Monat hatte der oppositionelle Parlamentspräsident Guaido Maduro offen herausgefordert und sich zum Übergangsstaatschef Venezuelas erklärt. Inzwischen wurde er von rund 50 Staaten anerkannt, darunter auch Österreich.

In Venezuela herrscht seit Jahren eine gravierende Versorgungskrise, obwohl das Land über die weltgrößten Ölvorkommen verfügt. Mehrere Millionen Venezolaner sind bereits aus ihrem Land geflohen, wo es an Medikamenten, Lebensmitteln und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs fehlt.