Chinas KP verteidigt Verlängerung der Amtszeit für Xi Jinping

In der Kontroverse um die unbeschränkte Verlängerung der Amtszeit von Chinas Präsident Xi Jinping hat der Sprecher des Volkskongresses die geplanten Verfassungsänderungen verteidigt. Vor dem heutigen Beginn der Jahrestagung des nicht frei gewählten chinesischen Parlaments sagte Vizeaußenminister Zhang Yesui vor der Presse in Peking, es seien „keine drastischen Änderungen“. Die Aufhebung der bisherigen Beschränkung auf zwei Amtszeiten von fünf Jahren für den Präsidenten will der Volkskongress am 11. März verabschieden. Der Sprecher begründete den Plan auf Nachfragen damit, dass auch die Parteiverfassung keine Beschränkung für das Amt des Parteichefs und des Vorsitzenden der Militärkommission für Xi Jinping vorsehe. Die Staatsverfassung folge damit nur „der gleichen Praxis“. Zudem stärke dies „das nationale Führungssystem“. Einem, dem das zu gefallen scheint ist US-Präsident Donald Trump (71), der ebenfalls von einer lebenslangen Amtszeit träumt. „Vielleicht sollten wir das eines Tages auch probieren“, sagte er laut einem Bericht des US-Nachrichtensenders CNN am Samstag vor Unterstützern in Florida.