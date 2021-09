Chinesischer Immobiliengigant Evergrande in Schwierigkeiten

Schulden von umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar (254 Mio. Euro) lasten auf dem chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Seit Jahresbeginn ist der Aktienwert des Konzerns um drei Viertel gefallen. Die Unternehmensanleihen werden teils nur noch mit einem Drittel des Nennwerts gehandelt. Investoren sorgen sich um die Zukunft des Konzerns, und Experten fürchten bereits mögliche Auswirkungen auf das Bankensystem und den Immobilienmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft.

Im Internet zirkulieren Videos von Protesten gegen das Unternehmen. Viele einfache Chinesen haben wie in China üblich schon Vorkasse für Wohnungen geleistet, die längst nicht fertiggebaut sind. Auf Baustellen stehen Kräne still. Subunternehmer stellen ihre Arbeit ein, weil ihre Rechnungen nicht bezahlt werden.

Nach einem Protest in der Konzernzentrale in der südchinesischen Metropole Shenzhen versicherte das Unternehmen, Berichte im Internet über einen Bankrott seien „nicht wahr“. Es räumte aber „gegenwärtig beispiellose Schwierigkeiten“ ein. Evergrande versuche „jeden möglichen Weg“, den normalen Betrieb wiederaufzunehmen.

„Eine Zahlungsunfähigkeit irgendeiner Art erscheint wahrscheinlich“, fand die Agentur Fitch und stufte die Kreditwürdigkeit von Evergrande herab. „Wir glauben, dass das Kreditrisiko hoch ist“, verweist die Agentur auf knappe Liquidität, rückläufige Verkäufe, verschobene Zahlungen an Zulieferer und Baufirmen. Im August fiel der Absatz der Wohnungen von Evergrande danach um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, obwohl die Preise um 26 Prozent gesenkt wurden.

Wie bei vielen chinesischen Großkonzernen sind die Beteiligungen Evergrandes an mehr als 200 Tochterunternehmen verschachtelt. Die Kredite und gegenseitigen finanziellen Verpflichtungen sind kaum durchschaubar. Um „alle möglichen Lösungen“ zu erkunden, seine Liquiditätskrise zu mildern, heuerte Evergrande diese Woche die beiden Beratungsfirmen Houlihan Lokey und Admiralty Harbour Capital an, sich die Kapitalstruktur anzusehen.

Schuldner sollen demnach überzeugt werden, Zahlungsziele zu verschieben oder sich auf alternative Vereinbarungen einzulassen. Evergrande räumte ein, dass es nicht gelungen sei, „wesentliche Fortschritte“ beim Verkauf von Anteilen zu machen. „Es sieht so aus, als wenn sie an einer Restrukturierung der Schulden arbeiten, weil es keine konkreten Fortschritte bei den Vermögensveräußerungen gibt“, meinte Daniel Fan von Bloomberg Intelligence.

Warum spitzt sich alles zu? Nach vielen Jahren des Booms auf Chinas Immobilienmarkt stellen Experten „Anzeichen eines Wendepunktes“ fest. Auch spürt Evergrande die Bemühungen der Behörden, gegen Spekulationen vorzugehen und Luft aus der Immobilienblase zu nehmen. Mieten sollen nicht mehr so stark steigen. Aufsichtsbehörden gehen gegen ausufernde Kreditvergabe der Banken an Immobilienunternehmen vor, beschränken die Kreditaufnahme und legen Obergrenzen fest – auch um die wachsenden Risiken im Finanzsektor insgesamt einzudämmen.

Es ist Teil der Regulierungskampagne von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der mächtige Tech-Konzerne, Online-Handel und Finanzdienste, Gaming, Fahrdienste sowie die Unterhaltungs- und Bildungsindustrie an die Leine legt. „Chinas Führer kollidiert mit der wirtschaftlichen Realität“, beschreibt US-Investor George Soros in der „Financial Times“ das Problem. Das Vorgehen gegen private Unternehmen sei eine große Belastung für Chinas Wirtschaft, wobei Immobilien der „verletzlichste“ Sektor seien. Der Boom komme zum Ende. Die Probleme von Evergrande „könnten einen Crash auslösen“.

Der Immobilien-Gigant baut nicht nur Häuser, sondern kaufte 2010 einen kostspieligen Fußballclub, investierte in andere Bereiche von Mineralwasser über Babymilch bis hin zu Elektroautos. Sein Messestand auf der internationalen Autoshow im April in Shanghai gehörte zu den größten, obwohl das Unternehmen noch nicht einmal richtig angefangen hat, Autos zu bauen. Im ersten Halbjahr verbuchte die E-Auto-Sparte allein einen Verlust von 4,8 Mrd. Yuan, umgerechnet etwa 631 Millionen Euro. Die Autofirma und ihre „Hengchi“-Marke stehen nun zum Verkauf. Keiner will sie bisher haben.

Welche Auswirkungen die Probleme auf deutsche Partner haben, ist unklar. Evergrande kooperiert seit 2020 mit dem deutschen Autozulieferer Hella in einem Joint Venture zur Entwicklung und Produktion von Batteriemanagement-Systemen. Das Unternehmen in Shenzhen hat 90 Mitarbeiter. Auch gründete Evergrande 2019 mit dem deutschen Antriebsspezialisten Hofer Powertrain ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Berlin.

Aber eigentlich gilt Evergrande als „too big to fail“, also zu groß, um zu scheitern. Würden die Schwierigkeiten des Konzerns nachhaltig den Immobilienmarkt erschüttern, würden nicht nur Banken, sondern auch Millionen Wohnungsbesitzer getroffen, die sich hoch verschuldet haben und zumindest bisher mit steigenden Preisen rechnen konnten.

Aber auch wenn die soziale Stabilität auf dem Spiel steht, ist eine staatliche Rettungsaktion nicht in Sicht. Die Regierung ist schon lange der Meinung, dass in China viel zu oft darauf spekuliert wurde, dass der Staat am Ende schon einspringen wird. „Die Tage garantierter Rettungen sind vorbei“, schrieb das Wirtschaftsmagazin „Caixin“.