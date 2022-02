Chip-Problematik: EU investiert Milliarden in Produktionsaufbau

Die globale Halbleiter-Problematik mit immensen Lieferschwierigkeiten lässt die EU nun aktiv gegensteuern.

Die EU-Kommission will die Chip-Produktion in Europa mit Milliardenbeträgen ankurbeln. Zur Wiederbelebung der Halbleiter-Aktivitäten in Europa sollen staatliche wie auch private Investitionen herangezogen werden, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit.

Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollen neben bereits geplanten Investitionen im Ausmaß von 30 Mrd. Euro bis 2030 zusätzliche 15 Mrd. Euro aufgebracht werden.

„European Chips Act“

Ziel der „European Chips Act“ betitelten Initiative ist es, den Marktanteil der Europäischen Union an der weltweiten Produktion bis 2030 auf ein Fünftel zu verdoppeln, um Europas Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandskraft zu erhöhen.

Aktuell leiden vor allem Autohersteller und Elektronikkonzerne unter der andauernden Chipknappheit. „Das heute von der Kommission präsentierte ‘Chip-Paket’ ist dringend notwendig. Die kleinen Halbleiterelemente sind eine Lebensader für unsere Wirtschaft, ohne sie kann ein dauerhafter wirtschaftlicher Aufschwung nach der Pandemie nicht gelingen“, betont daher auch EU-Parlamentarierin und ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig. „Chips sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ohne Chips keine Produktion. Ohne Chips keine Digitalisierung. Um international vorne mitzuspielen und global wettbewerbsfähig zu sein, braucht es diese europäische Kraftanstrengung“, betont auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Erleichterte Förderung

Konkret sieht der „European Chips Act“ vor, dass es Staaten erleichtert wird, Werke zu fördern, die innovative Produkte herstellen. Die öffentlichen Subventionen sollen private Investitionen anlocken.