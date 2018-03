Chlorgasalarm im Hallenbad

MOLLN — Im Hallenbad Molln (Bezirk Kirchdorf), das zum örtlichen Schulzentrum gehört, ist Montagfrüh Chlorgas ausgetreten. Eine Reinigungskraft (56) bemerkte gegen 4.40 Uhr den Alarm im Schulgebäude VS und NMS. Sie verließ sofort das Gebäude und verständigte den zuständigen Schulwart. 60 Feuerwehrleute rückten an mit Schutzanzügen an. „Alles wurde mehrmals abgesaugt, bis die Werte wieder gepasst haben“, sagte Bürgermeister Friedrich Reinisch.

Beide Schulen wurden bis Ende des Feuerwehr-Einsatzes um 7.40 Uhr geschlossen. Die Nachricht von der gesperrten Schule hatte sich unter den älteren Schülern so schnell verbreitet, dass etliche wieder heimgingen und schließlich in der Neuen Mittelschule unterrichtsfrei gegeben wurde. „Das war ein Selbstläufer“, berichtete der Bürgermeister, doch ihm und auch dem Direktor sei Vorsicht lieber, als dass etwas passiert. Die jüngeren Volksschüler, die aufgrund des großen Einzugsgebietes oft schon um sieben Uhr in der Schule sind, warteten im nahen Nationalparkzentrum auf den Unterrichtsbeginn, der pünktlich um acht Uhr erfolgte.

Bisherige Erhebungen ergaben, dass der Chlorgasaustritt auf Grund eines technischen Gebrechens entstanden sein könnte. Eine genaue Abklärung ist aber noch notwendig. Verletzt wurde niemand.