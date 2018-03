Chrisam-Messe mit Ölweihe im Linzer Dom

LINZ – Mit dem Palmsonntag wurde in der Katholischen Kirche die Heilige Woche eingeläutet. Am Mittwoch, weiht Bischof Manfred Scheuer um 15 Uhr im Linzer Mariendom bei der Chrisam-Messe die heiligen Öle – das Chrisamöl, das Krankenöl und das Katechumeneöl –, die dann in der gesamten Diözese verteilt werden. Mehrere große Kesseln mit Öl werden deshalb bei dieser Feier in der Karwoche vor den Altar im Dom gebracht und im Beisein vieler Priester der Diözese vom Bischof geweiht. Mit dem Chrisamöl – Salböl – werden die Tauf- und Firmkandidaten gesalbt. Es wird auch bei der Weihe von Priestern und Bischöfen verwendet. Das Krankenöl soll als Gabe von Gottes guter Schöpfung „den Kranken in ihrem Leiden Heilung bringen“, den Leib stärken und beleben.

Fußwaschung

Am Gründonnerstag stehen die Botschaft vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen zwölf Jüngern und die Fußwaschung im Mittelpunkt. So werden vielerorts zwölf Personen aus der jeweiligen Pfarre die Füße vom Priester gewaschen. Seit einem Dekret von Papst Franziskus im Jänner 2016 ist die Fußwaschung auch von Frauen und Mädchen erlaubt. Es ist eine Symbohandlung für die Dienstbereitschaft und liebende Selbsthingabe in der Nachfolge Jesu. Ab dem Gloria des Abendgottesdienstes bis zum Gloria der Osternachtsliturgie schweigen zudem die Glocken.

Gedenktag an den Tod

Der Karfreitag („kara“ bedeutet Klage) ist der Gedenktag an den Tod Jesu. Um 15 Uhr wird in den Kirchen an die Todesstunde gedacht. Die Liturgie beinhaltet eine Kreuzverehrung und ausführliche Fürbitten. Das Fastengebot am Karfreitag und Karsamstag geht u. a. auf Bibelworte Jesu zurück, in denen er zu seinen Jüngern spricht, dass sie fasten werden, wenn ihnen der „Bräutigam entrissen wird“.

Der Karsamstag ist der einzige Tag im ganzen Jahr, der keine Eucharistie kennt. Er ist liturgischer Trauertag.

Osternacht als Höhepunkt

Liturgischer Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres ist die Osternachtsfeier – dass Gott Jesu vom Tod auferweckt hat. In einer Lichtfeier entzündet der Priester vor der Kirche das Osterfeuer und damit die Osterkerze, mit der das Weihwasser geweiht wird. Die Osternacht beinhaltet auch die Erneuerung des Taufversprechens aller Gläubigen.