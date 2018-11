Christbaum aus OÖ steht in der Hofburg

Freitagvormittag haben Landeshauptmann Thomas Stelzer und Pennewangs Bürgermeister Franz Waldenberger den offiziellen Christbaum für die Hofburg an Bundespräsident Alexander van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in Wien übergeben. Die Tanne stammt aus der Gemeinde Pennewang im Bez. Wels-Land. An der Übergabe nahmen auch Schüler der Volksschule Pennewang sowie Vertreter des örtlichen Musikvereins teil. Zuvor überreichte Stelzer dem Bundespräsidenten das ORF-Friedenslicht.