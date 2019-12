Christen im Heiligen Land

Die von Kardinal König ins Leben gerufene Stiftung Pro Oriente Österreich bemüht sich um den ökumenischen Dialog unter den christlichen Religionen auf allen Ebenen – der Theologie, der kirchlichen Hierarchien und der christlichen Basis. Nur wenn der Dialog nicht abbricht, wird das Zusammenwachsen der christlichen Religionen Fortschritte machen. Was weit über ein Jahrtausend gespalten ist, kann nur langsam wieder ganz werden.

Vom 4. bis 20. November war eine Pro-Oriente-Delegation auf einer „Fact finding Pilgrimage“ im Heiligen Land, um den Dialog zwischen den christlichen Religionen zu pflegen, die Situation der Kirchen vor Ort besser kennen zu lernen und ökumenische Kooperationen auszuloten. Ein besonderer Akzent lag auf der Begegnung mit einheimischen, palästinensischen Christen. Die Reise stand unter der Leitung von Pro Oriente Vorsitzenden Botschafter Alfons Kloss und Generalsekretär Bernd Mussinghoff, sowie dem steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl.

Wieder einmal zeigte sich bei den vielen Begegnungen, auch mit den Patriarchen der orthodoxen Kirchen, die Stiftung Pro Oriente ist eine anerkannte kompetente Drehscheibe des christlich ökumenischen Dialogs – mit internationaler Wertschätzung.

Die schwierige, politische und religiöse Situation im Heiligen Land war ständig präsent, ebenso die Brüchigkeit des Friedens, der im Grunde nur ein immer wieder unterbrochener Waffenstillstand ist, wie der frühere Kathpress-Chef Erich Leitenberger trefflich formulierte. Auch wir wurden Zeugen. Als wir die letzte Nacht im Pilgerhotel am See Genesareth verbrachten, wurden wir um 1.30 Uhr durch einen Knall aus den Betten gehoben – Es war ein Bombardement auf militärische Anlagen der Syrer an der Landesgrenze, in 25 km Entfernung.

Christen, eine kleine und gespaltene Minderheit

Die Lage der Christen ist prekär. Sie stellen zwischen zwei und drei Prozent der Bevölkerung dar, aufgeteilt auf 59 Konfessionen. Die hohe Anzahl der Konfessionen, ergibt sich durch die viele Freikirchen. Die Minderheitensituation wird verdeckt durch Massen an christlichen Pilgern und die vielen Kirchen und Klöster. Die Zahl der Pilger ist um rund 40 Prozent gestiegen. Im Vorjahr waren es vier Millionen Israel-Reisende, davon 60 Prozent Christen.

Als zentrale Herausforderung bezeichnete der Apostolische Delegat und Nuntius Erzbischof Leopoldo Girelli die demographische Entwicklung. Junge Christen ziehe es nach Europa, Amerika oder Australien, auch ihre Geburtenzahl sei geringer. Mit einem Wohnbauprogramm und dem Schulwesen will man sie im Land halten. Ein großes pastorales Problem seien die vielen „Mischehen“ mit einem Partner aus einer anderen christlichen Kirche.

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl stellte klar: Das Ringen um Frieden könne in einer Stadt wie Jerusalem nie zu Ende sein. Abt Bernhard Maria Alter, von der Benediktinerabtei „Dormitio“ brachte das ökumenische Anliegen auf den Punkt. „Wir sind nicht glaubwürdig, solang wir nicht in Einheit leben.“ Seit 19 Jahren ist Sr. Hildegard aus Unterweißenbach von den Salvadorianerinnen im Heiligen Land in der Sozialarbeit tätig. Ihr Erfolgsgeheimnis heißt: „Zusammenleben und miteinander reden“. In „Beit Emmaus“ betreut sie 35 Frauen – die Allerärmsten der Region.