Christiane Karajeva: Schubert und Skrjabin (Gramola)

Diese CD erzählt eine persönliche Geschichte aus meinem Leben“, beschreibt die 1955 in Wien geborene Pianistin Christiane Karajeva ihren Tonträger mit Klaviermusik von Franz Schubert und Alexander Skrjabin. 55.000 Stunden verbrachte die Künstlerin am Klavier, das sie früh für sich eroberte und auf unzähligen Konzertreisen weit um die Welt spielte. Seit 38 Jahren unterrichtet sie auch an der Universität für Musik Wien. Diese Leidenschaft des Lehrens hat bei der Künstlerin Wilhelm Kempff geweckt, dessen Credo lautete, die Musik nicht ehrgeizig in den Tasten zu suchen, sondern draußen im Leben. Mit 20 Jahren ging Karajeva nach Moskau. Dort lernte sie Skrjabins 24 Préludes op. 11 kennen und lieben und machte den Russen zu ihrem „Verbündeten“. Kein Zufall also die Aufnahme des zyklischen Werkes, wenn auch jetzt erst, aber dafür gesättigt mit der pianistischen Erfahrung und musikalischen Weisheit, die das Leben mit sich brachte auf dem langen Weg der Entwicklung bis zur pianistischen Reife. So führen die Stücke von Verzweiflung zur Freude, von Stille und Bewegung, Einsamkeit, Sehnsucht und Trost zur Realisierung einer total ausgeschöpften Interpretation der musikalischen Inhalte. Was hätte sich bei dieser Koppelung mit Schubert besser vertragen als seine G-Dur Sonate op. 78 als spät vollendetes Werk seines kurzen Lebens.

Georgina Szeless