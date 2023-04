16 Menschen bei Saas-Fee aus Lawine gerettet

Eine außerhalb markierter Pisten bei Saas-Fee im Kanton Wallis am Samstag niedergegangen Lawine hat 16 Menschen erfasst. Alle wurden lebend geborgen, wie das Rettungsunternehmen Air Zermatt mit. Zwei Personen wurden per Helikopter in ein Spital geflogen. Zur Schwere der Verletzungen am Nachmittag keine Angaben vor.

Die Lawine ging in der Früh außerhalb markierter Pisten bei Saas-Fee im Gebiet Alphubel nieder und verschüttete mehrere Skitourengänger. Der Lawinenkegel war nach Angaben der Polizei sehr groß. Sie löste einen Großeinsatz aus. Polizei- und Hilfskräfte waren mit insgesamt acht Helikoptern im Einsatz, wie die Air Zermatt mitteilte.

Mit den Fluggeräten wurden Rettungsteams und technisches Material zum Lawinenkegel gebracht. Die Gegend liegt im Hochgebirge. Im Einsatz standen neben Rettungsspezialisten auch Lawinenhunde und Feuerwehrleute. Um nach dem Lawinenunfall weitere Lawinenabgänge zu vermeiden, evakuierten die Rettungskräfte drei Personen vom Gipfel des Alphubels.