21 Tote bei hohen Temperaturen in Marokko

In Marokko sind bei hoher Hitze mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Es handle sich zumeist um ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen, berichtete die Staatsagentur MAP unter Berufung auf örtliche Gesundheitsbehörden. Unter den Todesopfern seien 17 Menschen gewesen, die in Krankenhäusern verstarben. Die Todesfälle ereigneten sich in Beni Mellal im Zentrum des nordafrikanischen Landes.

Marokko ächzt in diesen Tagen unter eine Hitzewelle. In einigen Teilen des Landes stiegen die Temperaturen auf 45 bis 48 Grad Celsius. Die Behörden haben dazu aufgefordert, die Sonne zu meiden und bei gesundheitlichen Problemen wegen der Hitze einen Arzt aufzusuchen.

