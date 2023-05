27 Menschen sterben in Peru bei Brand in Bergwerk

Bei einem Brand in einem Bergwerk in Peru sind möglicherweise bis zu 27 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Regierung der Region Arequipa in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf den Minenbetreiber mit. Der Mann habe auf der eineinhalb Stunden von dem Bergwerk entfernten Polizeiwache um Hilfe gebeten. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zur genauen Opferzahl.

Der Unfall ereignete sich demnach in der Yanaquihua-Mine in der Provinz Condesuyos. Der Brand sei durch einen Kurzschluss verursacht worden. Die 27 Bergleute seien rund 500 Meter vom Eingang der Mine entfernt durch das Feuer erstickt. Drei Rettungskräfte wurden nach Angaben der Regionalregierung verletzt. Polizisten halfen bei den Bergungsarbeiten, wie das Innenministerium mitteilte.

