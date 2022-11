27. UN-Klimagipfel startet im ägyptischen Sharm el-Sheikh

Mit gedämpften Erwartungen geht am Sonntag die 27. UN-Klimakonferenz im ägyptische Sharm el-Sheikh an den Start, denn der Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation überschatten die COP27. Zwei Wochen lang werden die 190 Teilnehmerstaaten unter anderem um den Ausbau ihrer Klimaziele beraten. Diese reichen in Summe bei weitem nicht für das 1,5-Grad-Ziel, zu dem man sich im Vorjahr in Glasgow bekannt hat. Zudem werden Klimafinanzierung und Klimaanpassung thematisiert werden.

Bei der Klimafinanzierung geht es um das bisher nicht vollständig eingehaltene Versprechen der Industrieländer, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an die Entwicklungsländer zu zahlen, die damit Projekte zur Anpassung an den Klimawandel finanzieren wollen. Zudem sind die Erwartungen groß, dass bei der COP27 auch den bereits eintretenden Klimaschäden in den Entwicklungsländern Rechnung getragen wird. Nach der Eröffnung findet am Montag und Dienstag ein sogenanntes High-Level-Segment mit rund 125 Staats- und Regierungschefs statt. Österreich wird auf der COP27 durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vertreten. Seitens der Bundesregierung besuchen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die COP, in der Entscheidungswoche folgt dann Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Lesen Sie auch