300 Meter abgestürzt – Mutter und zwei Kinder starben bei Wanderung

Bei einem Wanderunglück in den Waadtländer Voralpen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine Mutter sowie zwei Kinder stürzten an den Rochers de Naye oberhalb von Veytaux bei Montreux rund 300 Meter in die Tiefe. Sie wurden am Freitag tot aufgefunden.

Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mitteilte, handelt es sich um holländische Staatsangehörige.

Die 57-jährige Mutter und ihre 25-jährige Tochter lebten in den Niederlanden, der 22-jährige Sohn in der Region Lausanne. Ihre Leichen wurden am Freitag 300 Meter unterhalb eines steilen Wegs aufgefunden.

Nachdem die drei Personen am Donnerstag als vermisst gemeldet worden waren, suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach ihnen. Es kam auch ein Helikopter der Armee zum Einsatz. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.