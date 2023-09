300 Tiere werden gerettet

Eveline Treischl betreibt seit 40 Jahren in Bad Grönenbach im Unterallgäu (Deutschland) einen Lebenshof. Aktuell kümmert sie sich mit einem kleinen Team um über 300 Tiere.

Und das unter erschwerten Bedingungen: Fließend Wasser oder Heizung stehen auf ihrem Hof nicht mehr zur Verfügung. Sie muss ausziehen. Damit die Tiere nicht eingeschläfert werden müssen, hat Treischl einen Hilferuf an Gut Aiderbichl geschickt.

„Wir sind ihre letzte Hoffnung“, weiß Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber. „Deshalb werden wir alles versuchen, was in unserer Macht steht!“ Die Tiere sollen, falls möglich, auf Gut Aiderbichl Höfen in Österreich und Deutschland untergebracht werden.