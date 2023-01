55 Gäste in Indien vergessen: Airline muss 11.000 Euro zahlen

Weil ein indischer Billigflieger kürzlich 55 Passagiere vergessen hat, muss die Airline eine Million Rupien (11.000 Euro) zahlen. Das hat die indische Zivilluftfahrtbehörde angeordnet, wie indische Medien am Freitag berichteten. Eine Maschine von Go First flog vor knapp drei Wochen wegen eines Kommunikationsfehlers ohne die bereits in einem Bus wartenden Menschen von Bengaluru in Richtung der Hauptstadt Delhi los.

Bodenpersonal und die Besatzung der Maschine der Fluglinie hätten sich missverstanden, hieß es damals. Insgesamt seien vier Busse im Einsatz gewesen, um die Passagiere zum Flug G8 116 zu bringen. Nur einer wurde aus noch nicht geklärten Gründen gestoppt. In ihm saßen 55 Menschen mit Bordkarten und Gepäckanhängern – doch nur ihre aufgegebenen Koffer schafften es in die Maschine.

53 der gestrandeten Passagiere seien auf spätere Flüge anderer Gesellschaften umgebucht worden, teilte Go First damals mit. Die übrigen zwei hätten eine Erstattung des Flugpreises bevorzugt.